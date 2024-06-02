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新品未使用品　ポールスミス　ミニ財布　折り財布　ピンク
商品番号 F34600515569
商品名

新品未使用品　ポールスミス　ミニ財布　折り財布　ピンク
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 6,811 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミス/PAULSMITH[財布]サイフ\u003cbr\u003eスリムで使い勝手がとてもよい折財布。■品　番：PSMLW0175■サイズ：約高さ9x幅10.5×マチ2.5cm　■仕　様：開閉：ホック式　内側：札入れ1,ポケット5,小銭入れ1　■素　材：レザー■カラー：ピンクベージュ■付　属：箱※こちらの商品はアウトレット商品です。【訳あり】写真◯部分に、斜めにして見ないと見えない程度のテカリ汚れがございます。上記理由でお安く出品しています。※AACD（日本流通自主管理協会）加盟のオンラインショップより購入のお品。※プロフィールお読みください。20230806-う
http://narcologia.ru/goods/forthcoming668792.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic804737.html
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