新品未使用品　ポールスミス　ミニ財布　折り財布　ピンク

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商品詳細
ポールスミス/PAULSMITH[財布]サイフ\u003cbr\u003eスリムで使い勝手がとてもよい折財布。■品 番：PSMLW0175■サイズ：約高さ9x幅10.5×マチ2.5cm ■仕 様：開閉：ホック式 内側：札入れ1,ポケット5,小銭入れ1 ■素 材：レザー■カラー：ピンクベージュ■付 属：箱※こちらの商品はアウトレット商品です。【訳あり】写真◯部分に、斜めにして見ないと見えない程度のテカリ汚れがございます。上記理由でお安く出品しています。※AACD（日本流通自主管理協会）加盟のオンラインショップより購入のお品。※プロフィールお読みください。20230806-う
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