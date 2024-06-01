ブルーレーベルクレストブリッジ　ショルダーバッグ

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商品詳細
ブルーレーベルクレストブリッジのショルダーバッグです。先日購入し、一度使用しましたが使用する機会がありませんので出品致します。紙袋やタグなどはありません。神経質な方はご遠慮下さい。即購入歓迎です。サイズですが 約 高さ（縦）17㎝、幅（横）20㎝、奥行（マチ幅）11〜12㎝でした。素人採寸ですので誤差はご了承下さい。カラー···ブルー
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