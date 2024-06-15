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CHANEL マトラッセ ココマーク ネックレス チェーン B15K
商品番号 Y83259243671
商品名

CHANEL マトラッセ ココマーク ネックレス チェーン B15K
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 14,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHANELココマークネックレスマトラッセココマークゴールドプレート素材GPカラーシャンパンゴールド刻印B15K長さ60cmチャーム縦2.6cmチャーム横2.6cm幅0.2cm付属品なし1〜2回使用ほとんど使用せず保管しておりましたトップに極微細な擦れ写真2枚目は裏表となります写真3枚目は着画お借りしましたマトラッセにココマークとアイコニックなアイテムコンディションとても良好でこれからも充分お使い頂けますマトラッセの人気モデルで中古市場でも球数少ないレアなアイテムですお探しの方はこの機会に是非♪☆★☆購入先☆★☆国内百貨店すり替え防止の為返品不可CHANELネックレスマトラッセココマークラウンドプレートチェーン刻印B15Kレア希少極美品即完売人気モデル材質···その他ゴールドカラー···ゴールド装飾···その他モチーフデザイン···その他
http://narcologia.ru/goods/navigate658430.html
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