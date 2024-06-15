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【Sea NEW YORK】デニムレースドッキングカットソー
商品番号 C73149916770
商品名

【Sea NEW YORK】デニムレースドッキングカットソー
ブランド名 シーニューヨーク
特別価格 税込 1,400 円
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商品詳細

即購入◎おまとめ割◎❥お値段交渉歓迎です(*^o^*)値下げできますか？だけでもOKですので、まずはお気軽にコメントくださいませ♡------------モニカ・パオリーニ(MonicaPaolini)とショーン・モナハン(SeanMonahan)がデザインを手掛けるブランド。ニューヨークのキャナルストリート(CanalStreet)を拠点に活動している。------------芸能人の方のお衣装でも頻繁に採用されるブランドです。先日は石原さとみさんがワンピースを着用されてました♡今田美桜さんが映画のプレミアイベントでお召しになっていたワンピースもシーニューヨークだそうです♡状態：目立つ汚れやほつれ等見当たりません。ブランド名　シーニューヨークカラー　ブルー　デニム　白　ホワイトサイズ　2身幅　約44着丈　約58後ろ身頃は63肩幅　約37袖丈　約20（すべてｃｍ）※素人採寸につき、若干の誤差ご容赦くださいませ※出品はタイトルにある商品のみになります　撮影用衣服、小物、飾り等は付きません出品前に丁寧に確認しておりますが、見落としがある場合もございますあくまで中古品になりますので完璧をお求めの方はお控えいただけますと幸いです　　*☆*まとめ買い割引いたします　*☆*　　*☆*商品一覧はこちらからどうぞ↓*☆*　　　　　　　#Mikiのトップス　　　　　　　#Mikiのクローゼット
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