pierre balmain ピエール バルマン ハンドバッグ ショルダー

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商品詳細
プロフィールに割引き特典等明記しておりますので宜しければご覧ください。◇ブランド名pierrebalmain◇アイテム名ショルダーバッグ◇横幅約25cm縦幅訳18cmマチ約4cmショルダーチェーン長さ約41cm★こちらはほとんど使用感を感じないとても状態の良いお品で大変お得な商品となっております。売り切れて後悔されない様に、お早めに手に取って頂けますと幸です♪
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