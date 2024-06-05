みつや琴　13弦　琴

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商品詳細
祖母が昔買ったものです。付き合いで買ったらしく、ほぼ使ってないみたいです。琴の布ケースは保管している間に内側など、かなり汚れてしまっております。本体の天然木などには傷はほぼ見受けられず綺麗な状態だと思います。割れなどありません。詳しいことが分からないので、写真で判断してもらえると助かります。柱、柱ケースあります。みつや琴は、しっかりした琴の製造元らしいので、そこそこの値段はしたはずです。詳細が分からないことと、サイズが大きいため、返品は受け付けておりませんのでご注意下さい。葛飾区にて直接の引き取りも歓迎です。
http://narcologia.ru/goods/tenet345163.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild94152.html
http://narcologia.ru/goods/Adder880175.html
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