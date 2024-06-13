美品　COACH ウィロウトート　2way　ショルダーバッグ　ハンドバッグ

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◇ブランド名◇COACH/コーチコーチ ウィロウトート ショルダーバッグ2way ハンドバッグ ◇サイズ◇横幅/ 約２４cm縦幅 /約２０cmマチ /約１０．５cm素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。◇カラー◇ライトオレンジ撮影や光の加減で色が違って見えることがあります。予めご了承ください。【仕様】■本体：ターンロック・マグネットスナップ開閉 取り外し可能ショルダーストラップ、 肩から本体までの長さ54.5cm （ショルダー\u0026斜め掛けの2WAY仕様） 底鋲x4■内側：中央にファスナー付き仕切りポケット購入元大手ブランド市場にて購入したものになります。正規品ですのでご安心ください。自宅保管、素人検品です。保管状のシワ、中古商品特有の匂い含めて中古品にご理解がある方のみご利用ください丁寧に検品は行っておりますが小さな破れやシミなど見逃しがあることがあります。\"イメージと違う、購入間違い\"等がないように【必ず購入前によく確認】をしてからお手続きをお願い致します。・お届けの商品にこちらの不備がございましたら【評価前に】ご連絡をお願い致します。不明な点がございましたらお気軽にご質門ください。