LOEWE ロエベ F810487X15 モヘヤ ウール マフラー

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2年前に購入、室内で2回着用してます。※カゴに入れていたため、5枚目の写真にあるように横に線がついてる部分がございます。ご了承いただける方のみご購入お願いいたします。箱付きSize(cm)全長185横23素材 モヘア50％、ウール48％、ナイロン2％