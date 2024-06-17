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LOEWE ロエベ F810487X15 モヘヤ ウール マフラー
商品番号 N28135023881
商品名

LOEWE ロエベ F810487X15 モヘヤ ウール マフラー
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 6,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年前に購入、室内で2回着用してます。※カゴに入れていたため、5枚目の写真にあるように横に線がついてる部分がございます。ご了承いただける方のみご購入お願いいたします。箱付きSize(cm)全長185横23素材　モヘア50％、ウール48％、ナイロン2％
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