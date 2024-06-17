新品タグ付 未開封 メゾンスペシャル ヴィーガンレザー2WAY巾着スモールバッグ



Vegan Leather 2way Purse Small Bag



Vegan Leather 2way Purse Small Bag/ヴィーガンレザー2WAY巾着スモールバッグ【MAISON SPECIAL/メゾンスペシャル】



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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿■商品情報【MAISONSPECIAL/メゾンスペシャル】ヴィーガンレザー2WAY巾着スモールバッグVeganLeather2wayPurseSmallBag◇Col：ブラック（黒）◇価格＝個数1◇新品タグ付未開封公式オンライン購入後、未開封のまま暗所保管品です。特に問題ないかとは思いますが、一度人の手にあったものになりますので完璧を求める方の購入はお控えください。また、未開封品につき中身の検品確認を致しかねますので、画像でご判断ください。画像7〜9にあるものを現状渡し、価格＝規定内に収めた簡易梱包で発送します。◇アイテム紹介／公式抜粋リアルレザーさながらの柔らかい質感が魅力のヴィーガンレザーを使用。ショルダーバックとしてはもちろんショルダーストラップを中にしまえば巾着バックとしても使える2WAY仕様となっております。軽い質感でありつつも500mlのペットボトルが3本入るほどの収納力も魅力的。デイリーユースだけでなく、シワにもなりにくいのでエコバックとしてや旅行などの際の持ち運びにも便利です。撥水性がある為天候を気にせずお使いいただけて、水洗い可能なのでケアが簡単なのも嬉しいポイント。✔︎実物を忠実に再現出来るよう配慮した上で撮影をしてますが画像圧縮による変色・劣化・ご使用のモニターや画面設定等により実物と若干異なる場合が御座います。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿⚠︎プロフィール＆商品説明欄、必読質問、購入前に必ずお読みください。購入＝記載内容の全てに了承いただいたと判断します。✔︎このまま購入可能です。✔︎当ページにて掲載している文章及び掲載画像等の無断転載を固く禁じます。こちらが作成した文章及び画像は著作権者に帰属します。権利者の許可なく複製・転用等する事は認めておりません。✔︎提示価格は印刷代や梱包費など発送にかかる料金をすべて含みます。付加価値から底値で設定してますので、お値下げは2商品以上の同梱で送料に変動のある場合に承ります。商品名を明記の上ご相談ください。✔︎追跡番号からお届け先に商品が到着した48時間以内に受取評価が出来る方のみご購入ください。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿