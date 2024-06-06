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フルラ ショルダー/トートバッグ
商品番号 A65973524429
商品名

フルラ ショルダー/トートバッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 5,831 円
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商品詳細

セール中！！13900円→11900円他サイトでも出品中の為お早めに^_^素材···牛革(本革)カラー···ブラックサイズたて24よこ22まち13ショルダー最長103（3㎝調整穴5つ）定価66000円他サイトで未使用を昨年購入し、数回休みの日に使用しました。傷や汚れ、角スレもなく、綺麗な状態ですチェーンもショルダーも取り外し可能で、斜めがけ出来ます。どなたかいかがでしょうか？素人検品、採寸、自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。
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