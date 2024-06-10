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ルイヴィトンショルダーバッグ　ルイヴィトンバッグ
商品番号 W14482080678
商品名

ルイヴィトンショルダーバッグ　ルイヴィトンバッグ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 4,945 円
在庫状況 あり

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商品詳細

５年くらい前に、こちらで14000円で購入して、3〜4ヶ月くらい使用しました。購入時から状態は良くなかったので、お安く出品させていただきます(^^)横11cm縦2.5cmマチ5cmお写真のように破れがございます。ファスナーは少しかたく閉まりにくいです。ショルダー革紐はひび割れが多いです。日焼けございます。すり替え防止の為、返品はできませんのでご了承下さいm(__)m状態がよくない為、ご理解ある方のみご購入をお願い致しますm(__)m
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