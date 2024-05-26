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Tory Burch トリーバーチ ショルダーバッグ レザー
商品番号 E64686724232
商品名

Tory Burch トリーバーチ ショルダーバッグ レザー
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 5,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ToryBurchトリーバーチショルダーバッグレザーBLUEWILDPANSYブルー系マルチカラーゴールド金具2WAYクラッチバッグポーチ花柄フラワークロコ型押しになります。[モデル]カラーブロックタッセルクロスボディ[サイズ][縦]約15cm[横]約24cm[マチ]約2cm[ショルダー]約125cm※素人実寸ですので誤差はご了承ください。[素材]レザー[仕様]開閉式：ファスナー外側：オープンポケットx1内側：カードポケットx6[付属品]　ショルダーストラップ
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