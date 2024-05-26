シャネル☆ノベルティ☆トートバッグ

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商品詳細
ご覧頂き有難うございます。昨年こちらで購入しました。数回使用しましたが、まだまだお使い頂けます。●サイズ：縦幅20cm横幅32cmマチ12cm●素材：デニム●付属品：なし●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
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