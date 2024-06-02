Tiffany アトラス　リング　11号

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商品詳細
Tiffanyリングです！文字の刻印がありますが、着ければ気にもならずにいいかと思います！ちょこっとしたおしゃれアイテムとしていかがでしょうか？サイズは11号になります！材質···ゴールド材質···シルバー材質···その他金属カラー···ホワイト#ティファニー#Tiffany
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