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商品詳細
●●2wayバッグ●●ショルダーバッグ兼ハンドバッグ可愛らしくて機能的！友達に褒められるアイテムだと思います。ベルトの長さを調節して使い分けることができます。ショルダー用のベルトは着脱可能で、ハンドバッグとして使用するときは取り外せます。マチを調節するホックがあり、お好みで厚みを変えられます。内側は白地×ドットの可愛らしいデザインです。ポケットもあり、スマホや鍵などそれぞれ入りそうです。オシャレなチャームも付いています。使用回数は3〜4回程度ですが、微細な汚れや小傷などあります。しかし遠目には目立たない程度だと思われます。画像には加工をしておりません。気になる点がございましたらお気軽にお声掛けください。街のセレクトショップにて約1万円ほどで購入しました。他にもDakotaバッグなど出品中です。同梱できるものは、おまとめ割いたします。即購入OK！早い者勝ち匿名、送料込みペット、喫煙者なし簡易包装平日発送なるべく早めに発送しますが、天候や郵便局の休業日等の兼ね合いにより、1.2日で発送できない場合もあります。予めご了承のほどよろしくお願いいたします。カラー···ピンク種類···その他ショルダーバッグノーブランドバッグ
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful82851.html
http://narcologia.ru/goods/ordering873979.html
http://narcologia.ru/goods/conception357857.html
【即購入OK】2wayバッグ 匿名送料込喫煙者ペットなし
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