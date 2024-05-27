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- 【未使用】Panasonic スチーマーナノケア EH-SA0B-N
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商品詳細
Panasonic パナソニック スチーマーナノケア EH-SA0B-N温冷・化粧水ミストタイプ(ゴールド調)開封済みですが、購入後、1度も使用せずに保管しておりました。箱に入れた状態でお譲りします。付属品もすべてそろっております。都内の量販店で購入したので国内正規品となります。★即購入いただける場合はお値下げ可能です。コメント欄より直接ご質問ください。希望価格の登録にはおこたえできません。保証書は探せばあるとは思いますが、確実では無いのでご了承ください。定価：49500円----------------------------お手持ちの化粧水が使える化粧水ミスト搭載の美顔スチーマーです。温スチームと化粧水ミストのダブル保湿で、もちもちのうるおい肌へ。たっぷり温スチームを浴びたいときやクレンジングのときに使える「温スチームコース(単独)」や、温冷が自動で切り替わり、おうちで本格エステ体験ができる「クリア肌コース」「ハリ/弾力コース」2つの自動温冷コース、「化粧水ミスト(単独)」「冷ミスト(単独)」2つのミストモードで、お好みにあわせてコースが選べます。----------------------------未使用ですが、神経質な方・こだわりのある方はご遠慮ください。
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