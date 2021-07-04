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- 《新品未開封》ReFa FINE BUBBLE S リファファインバブル エス
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商品詳細
MTGReFaFINEBUBBLESリファファインバブルエスカラー／シルバーシャワーヘッドZOZOTOWNで購入ギャランティーカード有りなので正規品です新品未使用定価30,000円届いたままの状態で未開封のため付属品も全て揃ってます#ReFa#FINEBUBBLES#ReFaFINEBUBBLES#MTG#リファ#リファファインバブル#リファファインバブルS#リファファインバブルエス#ファインバブルS#シャワーヘッド
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