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伊藤超短波☆ツインビートR☆美品
商品番号 F30030273375
商品名

伊藤超短波☆ツインビートR☆美品
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 27,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

伊藤超短波ツインビートR定価231,000円(税込)2021年頃に美容サロンで購入し、数回使用し保管しておりました。動作問題ないことを確認済みです。ジェルは1/3ほど使用済です。大小のパットは数回使用したので破棄し、追加購入していたパット大(未開封)を2袋お付けします。(写真9参照)一応、パットの使用期限は2023年10月までです。(写真10参照)その他の付属品は揃っております。取り扱い説明書付き。美品だと思いますがUSED品の為、写真をよくご覧になりご理解の上ご購入くださいませ^^《商品説明》ツインビートRの大きな特長は、コンパクトなボディでありながらプロ仕様の高度な機能が搭載されていることです。トレーニングに、癒やしに、筋肉のケアに。さらにお顔のビューティー機能も備えた小さな実力派。この一台でトレーニングからフェイシャルケアまで、快適で美しい毎日をサポートします。color:PINKフェイスケア商品タイプ:美容器フェイスケア電源タイプ:交流式マイクロカレント有マッサージ機能(フェイスケア関連):マッサージ機能有防水タイプ:非防水電波・音波機能:電波#伊藤超短波#美顔器#ツインビート
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