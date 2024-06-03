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ケノン 家庭用脱毛器
商品番号 X82033167427
商品名

ケノン 家庭用脱毛器
ブランド名 ケノン
特別価格 税込 19,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケノンの光脱毛器です。交換用カットリージ1個付き数回使い2年ほど押し入れにしまってありました。目立った汚れや傷はありませんが数回使用しているので神経質な方は御遠慮ください。即購入○
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