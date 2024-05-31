

車検7年2月迄 ハスラーX 社外ナビ地デジ/ETC/Bカメラ/純正アルミ 車検7年2月迄 ハスラーX 社外ナビ地デジ/ETC/Bカメラ/純正アルミ



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駐車場の在庫状況により値段変更します。車検ありの車両は全て込み込みの金額です。車検なし車両は別途費用で『車検満タン渡し』・『予備検査渡し』可能です。平成26年式ハスラー X車検7年2月26日まで173000km車検たっぷり社外ナビ（CN-R300WD）地デジ（フルセグ）ETCバックカメラキーレススマートキーシートヒーターアイドリングストップ純正アルミフォグライト内装外装共に小傷等ありますが、まだまだ綺麗な状態だと思います。右フロントフェンダー小凹みあります。現車確認歓迎します。納得行くまで現車確認して下さい現状渡しになります。気がついた点は記載してますが抜けがある場合があります。その際は現車優先でお願いします。納車等でお困りがあれば相談承ります。【★原則的に名義変更後のお渡しになります★】状態維持の為足で使う事あるので距離は少しずつ伸びます。名義変更について下記の管轄であればこちらで名義変更代行承ります。神戸ナンバーの方であれば別途6000円姫路ナンバーの方であれば別途12000円大阪、なにわナンバーの方 別途15000円その際は住民票か印鑑証明が必要となります名義変更のタイミングが合えば最寄り駅での引き渡しも可能な場合ございます。ご希望の方は値段変更しますのでお気軽にお声掛けください。また、納車等でお困りの事があれば相談承りますのでお気軽にコメント下さい。#ダイハツ#スズキ#三菱#トヨタ#ホンダ#日産#軽自動車#スバル#兵庫#神戸#軽バン