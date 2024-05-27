希少】バモス 純正 ローダウンスプリング フロント 左右セット 訳あり ...

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ご覧いただきありがとうございます。 【商品名】 バモス HM1HM2純正 ローダウンスプリング フロントのみ 訳あり【付属品】 本体のみ【商品状態】 平成21年式 バモス HM2 後期 純正ローダウン車 より取り外し。スプリング交換で不要となりました。半巻カットしており、通常より約10ミリ程度下がっております。ジャッキアップした際に大きな遊びはありません。サビなども少なくまだまだ使っていただけると思います。通常の車高仕様の車両と純正ローダウン仕様の車両ではスプリング形状が違いますのでご注意下さい。加工品となりますので、訳あり商品とさせていただいております。配送ですが、ゆうパック80サイズでの発送を予定しております。送料などは各自ご確認下さいますようお願いいたします。★注意事項★★ご購入前に必ず最後までご確認ください。●使用品ですので、品質などに御理解頂ける方のみご購入お願い致します。●環境保護の観点より、リサイクル梱包材、衝撃吸収材を利用しております。予めご了承ください。●購入後、3日以内にご連絡がない場合は、購入者様の都合により取消を致します。●その他販売も行っておりますので、出品を取り消す場合がございます。あらかじめご了承ください。用品の種類...スプリングサスペンションタイプ...固定式対応車種メーカー...ホンダ#バモス #ホビオ #ローダウン #スプリング #Sパッケージ #Lローダウン #HM2 #HM1