2スト　バーディー50 BA14A サイドスタンド　42310-16D20

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商品詳細
数ある中からご覧いただき頂きありがとうございます。こちらの商品は、スズキ2ストバーディー型式BA14A後期車体番号BA14A-111039以降の車体に適合、RC50後期も適合部品番号42310-16D20メーカー小売価格税抜き28300円写真画像をよく見てご確認ご判断の上3N厳守でご購入お願い致します。
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