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CBX400F2型　メッキスタンド
商品番号 W76787623966
商品名

CBX400F2型　メッキスタンド
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 6,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます❗️当時物純正の2型サイドスタンドをメッキ加工したものだと思います。マニアでは無いので確実に２型かわからないです。中古の為傷や錆や油汚れ等はあるので神経質な方などは購入をお控えください。後は写真をみて判断して下さい。気になる点や追加して欲しい画像などお気軽にコメントよろしくお願いします。
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