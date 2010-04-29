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CB400SF(~96年) Z2テールカウル 新品
商品番号 X14124495925
商品名

CB400SF(~96年) Z2テールカウル 新品
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 6,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

(品番FRT058)ＦＲＰ製の新品送料込みです。裏側にＡＣＰのロゴがある正真正銘の本物です。[取付可能車種]　ＣＢ４００ＳＦ（～９６年式）まで取付可能です。※バージョンＳ、バージョンＲ等（９６年以降）には取り付けできません。※値引き交渉や取り置き交渉などは一切致しません。※即購入ＯＫです！※ＦＲＰ製品の新品送料込みですがペイント後の使用を前提に作られてますので製品の性質上、ゲル飛び（色抜け）や型から抜く際に出来た小傷などが有る場合がございます。ペイント後のクオリティーをお求めの方や神経質な方はご購入をお控え下さい。発送は基本的にはクロネコヤマトの送料込みで発送致します。宜しくお願いします。検）＃ゼファー400＃XJR400＃ZRX400＃バリオス＃JADE＃CBX400F＃CBR400F＃CB400SF＃インパルス＃GS400＃GT380＃旧車
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