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新品 送料込 Dr.Vranjes 500ml ROSSO NOBILE
商品番号 L53398642906
商品名

新品 送料込 Dr.Vranjes 500ml ROSSO NOBILE
ブランド名 ドットールヴラニエス
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。DR.VRANJESドットール・ヴラニエスルームフレグランス“ROSSONOBILE”　500mlバーニーズニューヨーク購入定価¥17,600商品詳細赤ワインにストロベリーやローズが香る気品あふれるラグジュアリーな香り|イタリア、フィレンツェから届いた最高品質のエッセンシャルオイルを使った贅沢なルームフレグランス、＜DR.VRANJES（ドットールヴラニエス）＞。薬剤師のヴラニエス氏らしいユニークな感性と、アロマセラピーの最先端の研究との融合が生み出すラインナップは、空間を自然な香りで満たし、洗練されたインテリアを完成させます。”ROSSONOBLIE”は、赤ワインをモチーフにした当ブランドの最高級コレクション。ストロベリーとブラックベリーを基調に、スミレとバラが見事に調和した繊細で気品ある香り。内容量：500ml。継続使用期間：約4～5ヶ月。イタリア製。付属品：バンブースティック※継続使用期間は目安です。温度、湿度、環境によって多少前後します。・タイプビューティ・カテゴリーホームフレグランス・品番1058700・原産国イタリア素人の自宅保管•評価をご了承のうえ，ご購入くださいませ。
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