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アスティエ　キャンドルリッド　蓋
商品番号 F72321234282
商品名

アスティエ　キャンドルリッド　蓋
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 8,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アスティエGrandChaletCatキャンドルリッド（グラスキャンドル用）実　寸　W9.5D9.5H8cm素　材　陶器原産国　フランス国内価格¥23760少しだけキャンドルの上に乗せていましたら香りが少し移ってしまいました。キャンドルを消す蓋なので使用上は問題はございません。それ以外は新品同様です。プチプチに包んでからしっかり梱包して発送致します。
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Palais de Tokyo キャンドルリッド（グラスキャンドル用）

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