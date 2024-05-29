最新！薬用ポリリンジェルEX-10 プラス60g×2本+10g 【新品・未開封】

お目に止めていただきましてありがとうございます。全く未開封の最新のお品物です。◎薬用ポリリンジェルEX-10plus(医薬部外品)【内容量】 ・60g×2個 ・10g×1個従来品の「薬用ポリリンジェルＥＸ−Ｗ」と比べ、有効成分ＥＸポリリン酸（ポリリン酸ナトリウム）の配合量を約１２．５％増量！〈効果・効能〉歯を白くする、歯石の沈着を防ぐ、タバコのやに除去、歯周炎（歯槽膿漏）の予防、歯肉（齦）炎の予防、むし歯の発生及び進行の予防、口臭の防止、口中を浄化する、口中を爽快にします。即購入可能です。らくらく▶︎ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます。新品未使用ですが家庭保管にご理解いただける方、ご購入をよろしくお願いいたします。



薬用ポリリンジェルEX-10 プラス 60g 2本セット www.krzysztofbialy.com



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薬用ポリリンジェルＥＸ-Ｗ（60g）（歯みがき）



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