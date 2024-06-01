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ルベル　イオシャンプー、トリートメント2500ml詰替セット
商品番号 U84136127900
商品名

ルベル　イオシャンプー、トリートメント2500ml詰替セット
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 4,848 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品内容は画像が全てとなります。リラックスメント、シルキーリペアの組み合わせです。30mlミニトラベル2セットをお付けいたします。お値引き、バラ販売はお受けいたしておりませんので、その件に関してのコメントはご遠慮ください。即買いOKです。ヤマト運輸にてご発送いたします。
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