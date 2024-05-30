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商品詳細
お仏壇のたなか―お線香『風韻～伽羅～』短寸 有煙香 5個（10000/5個）新品未使用お線香の長さ：約13.5mm商品のサイズ：横約60mm×縦約147mm×高さ約9mm内容量：40本（紙箱を含めた重さ：約40ｇ）
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