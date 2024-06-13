廃盤品　モン ブドワール オードパルファム　30ml ヴィヴィアンウエストウッド

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激レア 廃盤品商品の状態、残量は写真ご確認ください！自宅保管していました。以下引用文モンブドワールは、ブドワールの軽やかなスズランのノートはそのままに、よりフレッシュでフェミニンな印象に仕上げた香水。優しくエレガントな香りは、洋ナシとマンダリンのみずみずしさに、オリジナルの「ブドワール」の特徴的な香りであるフローラルトーンをブレンドしたもの。スズランのトップノートに、ドライダウンのローズとジャスミンが寄り添い、ラストノートにホワイトムスクとサンダルウッドが繊細に香る。ボトルタイプ···フルボトル容量···50ml(新品で)種類···オードパルファム※一度人に渡った商品ですので、身体に異変がある場合、直ちに使用を停止してください。#ヴィヴィアン#モンブドワール#ヴィヴィアンウエストウッド#VivienneWestwood