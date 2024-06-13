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ライフウェーブlifewave X39 X2
商品番号 G55023867611
商品名

ライフウェーブlifewave X39 X2
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 9,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ライフウェーブlifewaveX39X2賞味期限　2025年3月発送時にはアルミホイルに包んで、説明書を同梱させていただきます。新品、未使用、未開封。私はできるだけ電子機器から遠ざけます。
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