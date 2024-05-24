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レゴ41350 フレンズ ハートレイクグランプリ くるくる洗車
商品番号 B70765930422
商品名

レゴ41350 フレンズ ハートレイクグランプリ くるくる洗車
ブランド名 レゴ
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●説明書あり、箱無しです。●ネコポスにて発送させて頂きます。●うさぎ欠品→写真③●シールの貼る向き間違い→写真④✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼この度は、数ある出品の中から、ご覧いただき、ありがとうございます。こちらの商品は中古である事、子供が遊んだ物とご理解の上、ご検討ください。出品にあたり、一度解体し、清掃しながら、一から作り直して確認しております。しかし、一部取り切れないホコリ、汚れ、小キズなどあります。シールは、色あせがある物がございます。実際の商品と、色味が異なる場合がございます。丁寧に確認しながら、袋詰めしておりますが、万が一、不足パーツがございました場合、ご了承いただける方に、お願いいたします。パーツは、組み立てしやすいように、説明書の順番通りに仕分けしております。元々入っていた予備パーツの全ては、お付けしておりません。こちらで選んだ予備パーツをお付けしております。写真をご確認ください。何かのお役に立てば嬉しいです。よろしくお願いいたします!!
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