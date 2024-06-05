【美品】mimisol•simonettaキッズセットアップ3T

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【美品】mimisol（ミミソル）•simonetta（シモネッタ）キッズセットアップ3Tサイズです。娘用に世界の子供服マ•メールで購入し、写真撮影で一度着用しました。それ以外の着用はなくかなり状態は良いかと思います。ただし、あくまでも個人保管品の為神経質な方はご遠慮下さい。憧れの高級子供服です。ぜひ、結婚式やお食事、冠婚葬祭に活用出来ます！袖丈···長袖カラー···ピンク季節感···春、夏、秋、冬