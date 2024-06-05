未使用　マジンガーZ　アシェット　定期購読特典　兜甲児　さやか　バイク　従業員

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※コレクターアイテムとして暗所にて保管しておりました。新品未使用になりますが、パッケージに若干のダメージがある場合があります。画像をご確認いただき、ご理解の上、ご購入ください。プチプチ梱包の上、送品致します。