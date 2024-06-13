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元阪神タイガース　藤浪晋太郎投手　1000奪三振記念　直筆サインフォトパネル
商品番号 I82504475396
商品名

元阪神タイガース　藤浪晋太郎投手　1000奪三振記念　直筆サインフォトパネル
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 16,104 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···阪神タイガース元阪神タイガース　藤浪晋太郎投手　1000奪三振記念　直筆サインフォトパネルシリアル番号付き　　0051メジャーリーガー　藤浪晋太郎投手の阪神タイガース時代の背番号19ユニフォームでの直筆サインフォトパネルです。今や懐かしい阪神タイガースの背番号19です。ファンの方如何でしょうか。
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