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オリックス・バファローズ オリ姫デー2023ユニフォーム 2種＆ ハリセン2種
商品番号 T69530681196
商品名

オリックス・バファローズ オリ姫デー2023ユニフォーム 2種＆ ハリセン2種
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 1,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···オリックス・バファローズ■ユニフォーム2種（未開封）■ハリセン2種（折り目の箇所で半分に折り畳んでます）■おまけ：山本由伸、山﨑颯一郎投手ピンバッジ（非売品、未開封）6月6日、10日の野球観戦で頂きましたが、こちらでは不要ですので、出品します。※バラ売り不可※未使用品ではございますが、一度は人の手に渡った品、自宅保管品となります。完璧を求められる方はご購入をお控え頂きますようお願い致します※商品の発送は郵便サイズに合うようコンパクトにしてゆうパケットポストにて送らせていただきます。
http://narcologia.ru/goods/freezer748098.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy51253.html
http://narcologia.ru/goods/financier982660.html
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