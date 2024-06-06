オリックス・バファローズ オリ姫デー2023ユニフォーム 2種＆ ハリセン2種

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試合＆イベント情報6月9日 | オリックス・バファローズ 試合＆イベント情報6月9日 | オリックス・バファローズ



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5/23更新】5/27～29「Bsオリ姫デー2022」ユニフォームデザイン決定 ... 5/23更新】5/27～29「Bsオリ姫デー2022」ユニフォームデザイン決定 ...

野球チーム···オリックス・バファローズ■ユニフォーム2種（未開封）■ハリセン2種（折り目の箇所で半分に折り畳んでます）■おまけ：山本由伸、山﨑颯一郎投手ピンバッジ（非売品、未開封）6月6日、10日の野球観戦で頂きましたが、こちらでは不要ですので、出品します。※バラ売り不可※未使用品ではございますが、一度は人の手に渡った品、自宅保管品となります。完璧を求められる方はご購入をお控え頂きますようお願い致します※商品の発送は郵便サイズに合うようコンパクトにしてゆうパケットポストにて送らせていただきます。