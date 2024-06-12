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新品未使用‼️ルイスビルスラッガー硬式木製バット
商品番号 D25365512003
商品名

新品未使用‼️ルイスビルスラッガー硬式木製バット
ブランド名 ルイスビルスラッガー
特別価格 税込 6,370 円
在庫状況 あり

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商品詳細

競技の種類···硬式素材···プロメイプルバランス・特徴···ミドルバランス長さ…84㎝重さ…860gくり抜きありで振り抜きやすい形になっています。新品未使用になっています。傷、汚れありません。コメント相談OKです
http://narcologia.ru/goods/rebellion287378.html
http://narcologia.ru/goods/pompous727623.html
http://narcologia.ru/goods/diamond449758.html

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