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viver フットサル サッカー シャツ プラシャツ
商品番号 E70710130557
商品名

viver フットサル サッカー シャツ プラシャツ
ブランド名 Evital
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック種類···シャツサイズ···L傷や汚れはありませんが、数回使っているので多少のヨレはあります。非売品になっているので、貴重かと思います。サイズはLですが詳細は不明です。
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