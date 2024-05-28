27.5cm/3E[ヨネックス] テニスシューズ パワークッションチームGC

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商品詳細
[ヨネックス]テニスシューズパワークッションSHTTGCサイズ···27.5cm/3E色:ティールブルー参考価格:11000円・購入時期:2023.6・室内にて数回使用・使用にともなう薄ヨゴレはありますが目立つ大きなキズ・ヤブレはありません。・インソールは別のものを使用しておりましたので未使用です。・簡易クリーニング済み。気になる臭いなどはありません。気持ちよく使用していただけると思います。#ヨネックス#YONEX#テニスシューズ#パワークッション#ブルー#3E
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http://narcologia.ru/goods/passivity961183.html
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ヨネックス（YONEX）（メンズ）オムニクレーコート用 テニスシューズ パワークッションエアラスダッシュ3 GC SHTAD3GC-366
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