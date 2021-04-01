巨人レプリカユニフォーム モタ 44 LGサイズ

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商品詳細
元巨人モタ選手のレプリカユニフォームです。・タグ付き、新品未使用・LGサイズ・背番号44購入後、数年間自宅保管していました。新品未使用ではありますが、一度人の手に渡ったお品であることご理解の上、ご購入ください。＊小さく折り畳んで発送いたします。畳みじわがつく場合がございますので、ご了承ください。＊即購入、歓迎です。
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