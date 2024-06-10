送料込 ハズブロ X-MEN スパイラル エックスメン

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ブリスター収納抜けが無い事と四肢破損が無い事のみ確認。細かい事を極端に気にする方はコメントで確認をお願いします。送料込の販売価格につき発送、梱包に関しては基本的にこちらが用意出来る最安の方法で行います。配達保証の付与、発送方法の指定、厳重な梱包などが必ず必要な場合は購入直後でも構いませんので必ずコメントにて相談お願いします(場合によっては別途料金上乗せになります)。万が一の場合運輸会社や事務局対応でお願いします。後払い(ATMなど)の方は購入日中に支払出来る方のみ購入して下さい。他に質問やご希望などありましたらコメントお願いします。