雲龍釜 茶道具 釜 吊り釜

ご覧いただきありがとうございます茶道具、茶釜の雲龍釜初期の釜で、良い品です。寸法口径14.5cm高さ19cm釜の中には錆がありますが、使用には問題ありません。水漏れなどは無し（テスト済）アンティーク骨董品ご理解の方のみ購入お願いします。神経質な方はご遠慮下さい。よろしくお願いします。



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