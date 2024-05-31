【値下げしました】マイク・トラウト　レプリカユニフォーム

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商品詳細
ロサンゼルス エンジェルスのマイクトラウト選手のレプリカユニフォームです。アメリカ現地にて友人から購入し、着用せず飾っておりました。中古品にはなりますので、ご理解ください。野球チーム···大リーグ・MLB大谷翔平メジャーリーグ大リーグWBCアメリカ
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