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BLACKPINK WORLD TOUR　ロングスリーブTシャツ Lサイズ
商品番号 E76265506218
商品名

BLACKPINK WORLD TOUR　ロングスリーブTシャツ Lサイズ
ブランド名 Espare
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BLACKPINKWORLDTOUR　ロングスリーブTシャツLサイズ「PinkVenom」のビジュアルカットを使用したデザインフォトTシャツです。オリジナルのビジュアルに、ガラスが割れているグラフィックをプラスして存在感の強いデザインに仕上げました。半袖Tシャツではまだ肌寒い、そんな季節にヘビロテしてほしい1枚です♪デイリーユースやルームウェアとしてもぜひ☆【サイズ】■L：身丈約760mm×身幅約560mm×袖丈約630mm【素材】綿100％【原産国】中国＃ブラックピンク＃ワールドツアー＃ブラックピンクグッズ＃ブルピン＃ロゼ＃ジス＃LISA
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