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アディダス 06/07（H）サッカー 日本代表 オーセンティック ユニフォーム
商品番号 A63149886370
商品名

アディダス 06/07（H）サッカー 日本代表 オーセンティック ユニフォーム
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,645 円
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商品詳細

【サイズ】O着丈70cm身幅53cm袖丈（脇の下から）15cm（素人採寸です、目安程度でお考えください。）【状態】数回着用の美品です。使用感はあまりなく、まだキレイな方だと思います。普段から古着にご理解があり、細かい状態を気にされない方でしたらまだまだ着て頂けると思います。adidas国内正規品選手仕様FORMOTIONHOMEホーム2006ドイツワールドカップサッカー刃文波紋ジャージ美品
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