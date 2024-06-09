アディダス 06/07（H）サッカー 日本代表 オーセンティック ユニフォーム

【サイズ】O着丈70cm身幅53cm袖丈（脇の下から）15cm（素人採寸です、目安程度でお考えください。）【状態】数回着用の美品です。使用感はあまりなく、まだキレイな方だと思います。普段から古着にご理解があり、細かい状態を気にされない方でしたらまだまだ着て頂けると思います。adidas国内正規品選手仕様FORMOTIONHOMEホーム2006ドイツワールドカップサッカー刃文波紋ジャージ美品



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