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1990年 来日公演 エリック・クラプトン ギターピック
商品番号 U26474666015
商品名

1990年 来日公演 エリック・クラプトン ギターピック
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 7,175 円
在庫状況 あり

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商品詳細

来日時、ギターテクニシャンLEEDIXONから頂きました。エリックは客席には投げない人でライブ終了時にギターテクニシャンが客席に投げた物しか入手は不可能な物です。エリックが使用した物は本人から貰うしか方法はありません。#エリッククラプトン#EricClapton
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