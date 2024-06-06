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ZETT ゼット 野球 ノック バット
商品番号 I94258365436
商品名

ZETT ゼット 野球 ノック バット
ブランド名 ゼット
特別価格 税込 1,862 円
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商品詳細

●サイズ：84cm/530g平均●カラー：レッド(6400)●素材：朴＋メイプル4面張り●硬式、軟式用●日本製ゼットノックバット！硬式・軟式兼用国産の4面張りノックバット。息子の少年野球で1年使用しました。小さな凹みやへッドの擦れはありますがきちんと手入れしていたので全体的に艶があり綺麗です。バットの品質を損なうダメージはありません。プロステのバットケースとセットです。バットのみでも金額は変わりません。#zett#ZETT#ノックバット#硬式ノックバット#軟式ノックバット#ノックバット競技の種類···軟式素材···木
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