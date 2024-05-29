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【美品】SHURE BETA57A
商品番号 I88521121741
商品名

【美品】SHURE BETA57A
ブランド名 シュア
特別価格 税込 3,502 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シュアーのダイナミックマイクのBETA57Aの中古品です。動作確認済みで、動作は問題ありませんでした。外観は目立った傷や凹みなどなく、比較的綺麗です。付属品は本体のみです。#SHURE#BETA57A
http://narcologia.ru/goods/plaque383007.html
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BETA 57A 楽器用 ダイナミックマイク

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【国内正規品】SHURE ダイナミック マイクロフォン BETA57A

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BETA 57A - Dynamic Instrument Microphone - Shure USA

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