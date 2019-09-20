プリンスのテニスシューズWIDE LITE ADVAN23.5

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商品詳細
1回試し履きしましたが、私には少々小さかったので出品します。先月、楽天にて12000円で購入しました。新品のスペアーの赤い靴紐もお付けします。プリンスのタグは、ございますが切っております。商品詳細プリンス商品名（モデル名）ワイドライトアドバンスCGシリーズ名WIDELITEADVANCESeries発売時期2020年2月対応コートクレー グラスサンドカラーホワイト×ネイビー（217）サイズは、23.5センチアッパー人工皮革+合成繊維アウトソール耐摩耗ラバーミッドソールモールデッドEVA+DOUBLESHANK+P-SpringLITE対応コート···オムニ・クレー兼用サイズ···23〜23.5cm
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http://narcologia.ru/goods/passionate908413.html
プリンスWIDE LITE ADVANCE AC（オールコート用シューズ）（DPS012 ...
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