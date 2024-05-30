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ナイキ　エアマックスワイルドカード　オールコート用テニスシューズ
商品番号 T54527600028
商品名

ナイキ　エアマックスワイルドカード　オールコート用テニスシューズ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,900 円
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商品詳細

一度着用しました。24.0cmです。出品にあたり洗濯済みです。素人保管の為ご了承ください。値下げ交渉⭕️対応コート···オールラウンドサイズ···24〜24.5cm性別···レディース
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